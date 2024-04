Classifica Wta, Collins alle soglie della Top-20

agenzia

Statunitense vince a Miami e scala 31 posti, Paolini resta 14ma

ROMA, 01 APR – Danielle Collins, che a 30 anni sta disputando la sua ultima stagione nel circuito, ha fatto un balzo di 31 posizioni, fino al numero 22, nella classifica Wta aggiornata. La statunitense sabato ha vinto il primo torneo 1000 della carriera battendo la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del mondo. Grazie all’inatteso successo Collins ha riconquistato una posizione che non conosceva dal gennaio 2023. Il suo miglior ranking resta il n.7 a metà 2022, anno in cui ha raggiunto la finale agli Australian Open. Mentre Miami ha visto le rapide eliminazioni delle tre leader mondiali – Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff – scala la Top-10 la greca Maria Sakkari, settima dopo aver raggiunto i quarti di finale in Florida. La ex numero uno al mondo, Victoria Azarenka, 34 anni, grazie all’approdo in semifinale a Miami ha guadagnato sei posti ed ora è la numero 26. Invarata la posizione della prima delle italiane, Jasmine Paolini, 14ma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA