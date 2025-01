Clima: ‘Chi non si ferma è perduto’, al Senato gruppi Pd con Schlein

agenzia

Roma, 15 gen In vista della Cop 30 i gruppi parlamentari del Pd e la Fondazione Demo svolgeranno, il 22 gennaio, in Senato, nella sala Koch, a partire dalle ore 16.30, una riflessione sul cambiamento climatico e la transizione ecologica.

A ‘Chi non si ferma è perduto. Fermare il cambiamento climatico per difendere il futuro’ interverranno, tra gli altri, Francesco Boccia, Chiara Braga, Nicola Zingaretti, Annalisa Corrado, Francesco Grillo, direttore del think tank Vision, Julia Paletta, Energy and Climate Change Specialist at CEBRI, Miriam Allena, Direttrice Master Sustainability della Bocconi, Carlo Carraro, Emerito Rettore di Ca’ Foscari, Nicola Irto, Marco Simiani, Michele Fina. Concluderà i lavori la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

