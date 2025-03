Clima: imbrattano opera Cattelan, prosciolti ‘giustizia riparativa importante opportunità’

agenzia

Milano, 3 mar. Sono stati prosciolti, dopo che il Comune di Milano ha rimesso la querela, i tre attivisti accusati di aver imbrattato con della vernice lavabile, il 15 gennaio del 2023, il monumento Love, noto come ‘Il dito’, dell’artista Maurizio Cattelan, istallato a piazza Affari. Monumento donato dall’artista a Palazzo Marino, parte civile nel dibattimento. I tre giovani – Fioretta, Sandro e Leonardo – avevano avuto accesso all’istituto della giustizia riparativa: una serie di incontri di confronto per ragionare sul proprio gesto di protesta.

“Il percorso di giustizia riparativa intrapreso con il Comune di Milano ha rappresentato un’importante opportunità di dialogo e comprensione reciproca. Gli incontri hanno avuto un valore significativo per noi, poiché hanno permesso di superare stereotipi e pregiudizi, creando uno spazio di confronto autentico. Grazie alla mediazione, abbiamo avuto modo di spiegare le nostre motivazioni, il perché del nostro attivismo, e a chi erano rivolte le nostre azioni. Questo primo passo ha posto le basi per un’apertura al dialogo, permettendoci di essere visti non solo come attivisti, ma come individui con ragioni profonde e legittime preoccupazioni per la crisi climatica” spiegano i giovani.