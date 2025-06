Clima: Kerry, ‘transizione verso energia pulita va avanti, Trump non è riuscito a fermarla’

agenzia

Washington, 7 giu. “Trump si è ritirato da Parigi durante il primo mandato, ma il popolo americano è rimasto dentro. Intendo cittadini, sindaci, governatori. Infatti quando ha lasciato la presidenza nel 2021, il 75% della nuova elettricità negli Usa proveniva da fonti rinnovabili, mentre ora è il 90%. Quindi il mercato ha avuto un profondo impatto sulle scelte di Paesi, aziende e leader, e si sta dimostrando redditizio. Trump ha influenzato il ritmo della transizione e ciò è un danno anche per gli Stati Uniti, perché la scienza ci dice che accadranno cose negative se non ci muoviamo abbastanza velocemente. Però non è riuscito a fermarla”. Lo dice l’ex segretario di Stato americano John Kerry ai giornali del gruppo Lena (fra cui Repubblica)