Clima, Lombardi (Proger): “Sperimentare per proteggere i beni culturali”

agenzia

Venezia, 27 set. Per la tutela dei beni culturali “l’architettura e l’ingegneria devono sperimentare”. Lo ha detto Marco Lombardi, l’amministratore delegato di Proger, prima società indipendente “no captive” di Engineering & Management in Italia, durante l’evento ‘Strategia di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e per i patrimoni culturali’ organizzato in collaborazione con il Soft Power Club e sostenuto da Proger, in corso alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.