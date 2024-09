Clima: Mattarella, ‘da ritardi e contraddizioni conseguenze nefaste’**

agenzia

Bonn, 28 set. “C’è spesso contraddizione tra lo sforzo di individuare obiettivi in sede internazionale e le politiche poi messe in atto concretamente in sede nazionale, pur dagli stessi decisori. Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti e sempre conseguenze nefaste”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo, insieme all’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc per la lotta al cambiamento climatico’, al Campus delle Nazioni unite di Bonn.