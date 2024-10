Clima: Mattarella, ‘non avere paura del nuovo, soluzioni aggiornate e lungimiranti’

agenzia

Roma, 8 ott. “Agricoltura e identità dei territori sono strettamente connesse. Il paesaggio italiano è debitore nei confronti delle opere di trasformazione introdotte dalla pratica agricola. Così come la difesa dell’ambiente, la sostenibilità, la salubrità degli alimenti, la sicurezza alimentare, sono questioni che vi vedono protagonisti. L’agricoltura, l’alimentazione, connotano una civiltà, quella italiana, innanzi tutto E, come ha molto opportunamente osservato il presidente Prandini, l’agricoltura si ripropone, oggi, come un significativo fattore di coesione, integrazione, di legalità, di cittadinanza. Difatti, non bisogna avere paura del nuovo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80/mo anniversario della Coldiretti.