Clima: Mattarella, ‘transizione energetica pragmatica, concreta, sostenibile, efficace

Bonn, 28 set. “Questo seminario ribadisce un messaggio: esiste l’urgenza di una transizione energetica che sia concreta, pragmatica, sostenibile, efficace. Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico, opponendo artificiosamente tra loro le ragioni della gestione dell’esistente e quelle del futuro dei nostri figli e nipoti. Inadeguato, il modo che abbiamo adoperato, perchè abbiamo pensato di poterlo affrontare procedendo in ordine sparso, con lo sguardo rivolto alle scoperte del passato, con risorse ordinarie, con strumenti obsoleti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc per la lotta al cambiamento climatico’ al Campus delle Nazioni unite di Bonn.