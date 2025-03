Clima: Mattarella, ‘transizione verde cammino in cordata con fiducia e collaborazione’**

agenzia

Tokyo, 5 mar. “Giappone e Italia sono impegnate nella transizione verde, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La salvaguardia del pianeta e delle sue risorse non è un percorso che si possa affrontare in solitaria: usando il linguaggio della montagna è piuttosto una cordata, che richiede fiducia e collaborazione, che si esprime con dialoghi, accordi, conferenze, protocolli, come quelli di Parigi, Glasgow, Dubai, seguiti poi da provvedimenti e comportamenti coerenti, animati da una volontà di traduzione in scelte concrete. Ambiente, ricerca, sviluppo rappresentano un connubio felice”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con esponenti del mondo economico e imprenditoriale italiano e giapponese, organizzato a Tokyo dalla Keidanren, la Confindustria nipponica.

