Clima: Meloni, ‘ci aspettiamo passi in avanti su miglioramento Green deal’

Roma, 14 mag. “Conoscete la posizione del Governo in materia di Green deal, perché anche io ho più volte denunciato in quest’Aula quanto una visione eccessivamente ideologica della transizione verde si sia rivelata drammatica per la competitività europea. È un fatto ed è talmente evidente che già da tempo la stessa Commissione europea ha avviato diversi correttivi alle sue scelte con un approccio più pragmatico rispetto al passato che l’Italia negli ultimi anni ha contribuito a imporre”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alla camera al Premier Qustion time ad un’interrogazione di Forza Italia.

“Sul piano generale, l’azione del Governo per rendere più ragionevoli gli obiettivi del Green Deal -ha ricordato la premier- riguarda diversi settori strategici per l’industria, penso alla siderurgia, alla chimica, all’energia. Abbiamo presentato insieme ad altri Governi non paper tematici sulla semplificazione normativa, sulla microelettronica, sulla revisione del Cibam, sullo spazio, proposte su cui stiamo riscontrando un consenso crescente e su cui ci aspettiamo passi in avanti”.