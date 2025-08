Clima: Paesi nordici colpiti da ondata di calore senza precedenti

agenzia

Oslo, 2 ago. I Paesi nordici sono colpiti da un caldo “senza precedenti”. Una stazione meteorologica norvegese del Circolo Polare Artico ha registrato temperature superiori a 30 °C per 13 giorni a luglio, mentre la Finlandia ha avuto tre settimane consecutive con temperature di 30 °C. Gli scienziati affermano che si tratta della serie di alte temperature più lunga mai registrata a partire dal 1961, e del 50% più lunga rispetto al record precedente. “Un’ondata di calore davvero senza precedenti è ancora in pieno svolgimento, con temperature massime intorno ai 32-33 °C”, ha dichiarato giovedì Mika Rantanen, climatologo presso l’Istituto Meteorologico Finlandese, in un post sui social media. “Anche le regioni artiche… hanno registrato tre settimane di temperature superiori ai 25 °C”.

L’Istituto Meteorologico Norvegese ha dichiarato che temperature superiori a 30 °C sono state registrate per 12 giorni a luglio da almeno una stazione nelle sue tre contee più settentrionali – scrive il Guardian -Sebbene il Paese abbia avuto una breve tregua la scorsa settimana, con il caldo che si è spostato verso nord e est, l’istituto ha affermato di prevedere che temperature di 30 °C potrebbero essere nuovamente raggiunte nel fine settimana. “Ci aspettano giornate calde nel nord della Norvegia “, ha affermato. In Svezia, i meteorologi hanno affermato che ondate di calore prolungate sono state registrate in diverse stazioni nel nord del Paese, con una stazione meteorologica ad Haparanda che ha registrato temperature di 25 °C o più per 14 giorni consecutivi. A Jokkmokk, in Lapponia, l’ondata di calore è durata 15 giorni.