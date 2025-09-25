Clima: Rutelli, ‘no a conflitti paralizzanti, lavorare ad adattamento’

agenzia

Roma, 25 set. “Dobbiamo svegliarci: se la sfida del clima diviene materia per conflitti paralizzanti, non possiamo perdere un minuto, e dare corso all’adattamento. Ovvero: le misure che rendono città e territori in grado di fronteggiare gli eventi estremi (precipitazioni violente; siccità prolungate). Con tre vantaggi concreti: si sviluppano industrie, professioni avanzate e posti di lavoro in Italia e in Europa”. Lo ha detto il Presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli presentando Strategie di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e il Patrimonio culturale.

“Si modernizzano e monitorano infrastrutture e spazi collettivi che altrimenti vengono danneggiati e distrutti, con costi enormemente superiori. Si contribuisce anche a mitigare le emissioni e migliorare la qualità del nostro vivere collettivo. A Venezia – grazie alla Biennale, con l’impegno del Soft Power Club e la collaborazione di alto livello di Proger – autorevoli relatori descriveranno i fatti e avanzeranno proposte. I rischi ormai sono certezze, ma le soluzioni sono fattibili. Vale per il Patrimonio Culturale dell’umanità; e per tutte le nostre comunità”.