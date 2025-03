CNE- Federimprese Europa : apertura nuove sedi provinciali in Calabria e Sicilia a sostegno delle imprese del meridione

agenzia

– 21 marzo 2025. Il direttivo nazionale CNE- Federimprese Europa ha comunicato l’ apertura di sedi provinciali in Calabria ( Catanzaro e Reggio Calabria ) e Sicilia ( Palermo e Catania ) . ” Le aziende calabresi e siciliane associate hanno la necessità di avere un punto di riferimento sul territorio per poter essere supportati a 360° dai nostri referenti e professionisti . Attualmente ci stiamo incentrando nel sud Italia su progetti di sviluppo per le imprese agricole e aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari. Stiamo creando dei consorzi di aziende che possano unire le loro forze e accrescere il potenziale produttivo ” afferma la presidente nazionale Mary Modaffari. ” Inoltre abbiamo costituito un equipe di esperti a partire da avvocati , commercialisti , consulenti del lavoro ed europrogettisti che siano da ponte tra le imprese e le istituzioni per poter risolvere qualunque controversia o necessità che si rappresenti ” conclude il presidente Modaffari

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA