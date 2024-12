Cnn, Biden commuterà la pena a 1.500 persone, 39 graziate

agenzia

ROMA, 12 DIC – Il presidente Usa Joe Biden annuncerà oggi che commuterà le condanne di circa 1.500 persone e concederà la grazia a 39 persone condannate per crimini non violenti. Lo riferisce la Cnn citando proprie fonti aggiungendo che Biden prometterà anche che nelle prossime settimane saranno annunciate ulteriori misure. I quasi 1.500 individui le cui lunghe condanne saranno commutate oggi, scrive ancora la Cnn, sono stati posti agli arresti domiciliari durante la pandemia di Covid-19 ma nel frattempo hanno mostrato chiari segnali di pentimento e sforzi per essere reintegrati nelle loro comunità. Così come le 39 persone condannate per crimini non violenti e oggetto del provvedimento di grazia. “Si tratta di individui che hanno trovato un impiego, hanno migliorato la loro istruzione, si sono presi cura dei loro figli e dei loro familiari e si sono davvero reintegrati nel tessuto delle loro comunità”, ha detto alla Cnn un funzionario dell’amministrazione a conoscenza del dossier. Mentre il mandato di Biden volge alla fine, aumentano le richieste affinché il presidente eserciti in modo più diffuso il suo potere di concedere clemenze prima che Donald Trump entri in carica. I provvedimenti arrivano dopo la decisione del capo della Casa Bianca di concedere la grazia totale e incondizionata a suo figlio Hunter, dopo aver ripetutamente assicurato per diversi mesi che non lo avrebbe fatto. Una mossa che ha scatenato un putiferio in America, anche tra gli stessi democratici.

