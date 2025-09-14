Cnn, boom sugli account social di Kirk dopo il suo assassinio

agenzia

Impennata anche di visualizzazioni dei video dei suoi dibattiti

WASHINGTON, 13 SET – Gli account social di Charlie Kirk, l’influente attivista di destra ucciso in un attentato, hanno guadagnato milioni di follower dopo il suo assassinio mercoledì. Anche i video dei dibattiti politici di Kirk, in cui promuoveva il presidente Trump e le priorità conservatrici, hanno visto un’impennata di visualizzazioni, con molte clip condivise e rilanciate dai fan. Lo riferisce la Cnn esaminando i dati sulle varie piattaforme e ricordando la previsione della vedova dell’attivista, Erika, secondo cui il delitto renderà la sua voce ancora più potente. L’account principale di Kirk su Instagram ha guadagnato 3,5 milioni di follower dall’omicidio; l’account TikTok del suo podcast ha guadagnato più di 1,5 milioni di follower e la sua pagina principale su Facebook ha aggiunto oltre 2,3 milioni di follower. Su YouTube, il suo canale principale conta ora 4,5 milioni di iscritti, rispetto ai 3,8 milioni prima che venisse ucciso. Anche il pubblico YouTube della sua organizzazione Turning Point Usa è cresciuto, passando da 3,3 milioni di iscritti a 3,6 milioni. Gli account social di Kirk, gestiti con l’aiuto del suo staff, sono rimasti in gran parte inattivi dopo l’assassinio. I dati di SocialBlade, un servizio di analisi, mostrano un grande balzo nelle visualizzazioni e nei like dei contenuti preesistenti da mercoledì. Il discorso di Erika è stato trasmesso in diretta sul suo canale principale YouTube, e da allora è stato visto più di 3,1 milioni di volte. I video YouTube delle passate interazioni di Kirk nei campus hanno attirato milioni di nuovi spettatori negli ultimi giorni. L’ultimo video pubblicato dal suo account, “Charlie Kirk distribuisce enormi sconfitte all’Università della California San Diego”, ha ora 4 milioni di visualizzazioni, rispetto alle 300.000 prima della sparatoria. Un altro video di un dibattito nei campus, “Charlie Kirk smonta le bugie woke alla Michigan State”, ha superato 1 milione di visualizzazioni, rispetto alle 250.000 precedenti.

