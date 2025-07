Cnn, ‘la Corea del Nord invierà 30mila soldati in aiuto Mosca’

agenzia

Sostegno triplicato nonostante circa 4000 perdite o feriti

ROMA, 02 LUG – La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate a combattere per la Russia lungo la linea del fronte con l’Ucraina, inviando altri 25.000-30.000 soldati per assistere Mosca. Lo scrive la Cnn con una valutazione dell’intelligence condotta da funzionari ucraini. Le truppe potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mesi, aggiungendosi agli 11.000 inviati a novembre per respingere l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Circa 4.000 di questi soldati nordcoreani sono rimasti uccisi o feriti durante lo schieramento, secondo fonti occidentali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA