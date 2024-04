Cnn, la polizia per ora esclude un attentato a Philadelphia

agenzia

La pista per la sparatoria sarebbe quella della criminalità

WASHINGTON, 10 APR – Le forze dell’ordine al momento escludono per la sparatoria a Philadelphia l’ipotesi di un atto terroristico o di un attentato legato alla fine del Ramadan e propendono per l’eventualità di un’attività di criminalità comune. Lo riferisce la Cnn. Lo scenario sarebbe confermato da una prima ricostruzione dell’accaduto, secondo cui due gruppi di persone distinti avrebbero cominciato a spararsi, causando il fuggi fuggi generale della folla e l’intervento della polizia, che era già sul posto per garantire la sicurezza di migliaia di fedeli radunatisi in una vicina moschea per la fine del Ramadan.

