agenzia

Il presidente si sarebbe lamentato

NEW YORK, 29 APR – Donald Trump ha chiamato Jeff Bezos per lamentarsi delle indiscrezioni sulla volontà di Amazon di mettere in evidenza il costo dei dazi nei prezzi dei suoi prodotti. Lo riporta su X una giornalista di Cnn citando alcune fonti.

