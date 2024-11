agenzia

Con il 21% dei voti scrutinati nello Stato in bilico

WASHINGTON, 05 NOV – Sorpasso di Donald Trump in North Carolina, 53% a 46%, col 21% dei voti scrutinati, come riferisce la Cnn. Lo Stato è uno dei sette in bilico con un bottino di 16 grandi elettori.

