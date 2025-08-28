Cnn, video prova che sono stati 3 i raid contro ospedale Nasser

agenzia

Maggior numero di vittime proprio in ultimi due raid israeliani

ROMA, 28 AGO – Un nuovo video dimostra che il secondo attacco dell’Idf all’ospedale Nasser di Khan Yunis a Gaza, avvenuto lunedì, è stato in realtà un doppio attacco consecutivo: lo sostiene la Cnn. Il rapporto afferma che gli attacchi dell’Idf all’ospedale facevano parte di una tattica chiamata “doppio colpo”, in cui due raid vengono sferrati in rapida successione, e che il secondo raid sembra essere stato in realtà composto da due colpi separati. Secondo il rapporto, gli ultimi due attacchi, che hanno colpito un gruppo di soccorritori e altri giornalisti giunti sul posto dopo il primo, hanno causato il maggior numero di vittime.

