Codacons, per i funerali del papa i voli sfiorano i 500 euro

agenzia

Tariffe elevate anche per treni

ROMA, 25 APR – Complice il ponte del 25 aprile, i prezzi di biglietti aerei e ferroviari con destinazione Roma risultano in alcuni casi proibitivi, con la conseguenza che i fedeli che intendono recarsi nella capitale per partecipare ai funerali di papa Francesco dovranno mettere mano al portafogli. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato le tariffe di treni e aerei per domani, 26 aprile. “Partendo oggi, venerdì 25 aprile e tornando domenica 27 aprile, per un volo andata e ritorno da Olbia occorre mettere in conto una spesa minima da 496 euro, 460 euro partendo da Torino. – spiega l’associazione – Sopra i 300 euro i voli da Genova o da Cagliari, mentre volando da Milano la spesa minima è di 288 euro, 269 euro da Firenze, sopra i 200 euro anche i collegamenti dal sud Italia. Non va meglio sul fronte dei treni: nelle stesse date, e utilizzando i collegamenti AV, si spendono un minimo di 191 euro partendo da Venezia (176 euro con Italo), 187 euro da Milano (196 euro con Italo), 183 euro da Torino (205 euro con Italo). Da Reggio Calabria servono almeno 167 euro, 175 euro da Lecce, oltre 140 euro da Genova e Bari”. “I fedeli che vogliono rivolgere un ultimo saluto al Pontefice rischiano così di dover affrontare un salasso e andare incontro a costi non indifferenti che potrebbero salire ulteriormente nelle prossime ore”, afferma il presidente Carlo Rienzi.

