Collaboratore Khamenei minaccia capo dell’Aiea, ‘la pagherà’

agenzia

Grossi accusato di aver favorito l'attacco di Israele all'Iran

ROMA, 21 GIU – Ali Larijani, uno dei più stretti consiglieri dell’ayatollah Ali Khamenei, si è scagliato contro il capo dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, ritenuto complice con le sue dichiarazioni dell’attacco sull’Iran sferrato da Israle. “Pagherà per questo una volta che il conflitto finirà”, scrive in un post sui social Larijani, come riportano alcuni media internazionali. La minaccia arriva nonostante Grossi da giorni – anche nelle scorse ore davanti al Consiglio di sicurezza dell’Onu – stia ripetendo di non aver mai detto che Teheran attualmente abbia intenzione o stia per fabbricare la bomba atomica, nonostante abbia i materiali per farlo.

