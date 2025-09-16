Colleferro: Mattarella, ‘Willy italiano esemplare, tutti cittadini feriti da tanto orrore’

agenzia

Roma, 16 set. Willy Monteiro Duarte “è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza e la violenza invece è esplosa contro di lui. Ricordiamo con affetto Willy, insieme ai suoi familiari e ai suoi amici e non dimentichiamo. Siamo qui nel quinto anniversario appunto perchè non vogliamo dimenticare. Fa bene Colleferro con il suo sindaco a far memoria di Willy, a proporla all’attenzione dei giovani e della comunità con gesti e con eventi. La storia di una comunità è segnata da eventi felici e purtroppo da lutti, da lacerazioni e anche da sacrifici che scuotono le coscienze”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro.