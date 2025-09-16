Colleferro: Montaruli (Fdi), ‘da Mattarella spinta a superare modello Gomorra’

agenzia

Roma, 16 set. “Le parole pronunciate dal presidente Mattarella a Colleferro, in occasione della cerimonia di commemorazione della tragica morte di Willy Monteiro, sono un ulteriore sprone a continuare a lavorare affinché, soprattutto tra le nuove generazioni, venga debellato lo stereotipo ‘Gomorra’. Ringrazio il Presidente della Repubblica per aver ricordato la ‘Giornata del Rispetto’-istituita grazie ad una mia iniziativa parlamentare- ma, soprattutto, per aver richiamato il valore profondo dell’amicizia- reale e non sui social- quale fondamento della vita sociale”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.