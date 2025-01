Colloquio cordiale tra rivali Musk e Bezos a cena donatori Trump

agenzia

Fra i cento invitati al National Building Museum

WASHINGTON, 19 GEN – Chiacchierata cordiale in piedi, stando alle immagini della Cnn, tra i rivali Elon Musk e Jeff Bezos alla cena a lume di candela per cento invitati al National Building Museum, uno degli eventi inaugurali per il giuramento di Donald Trump. Alla cena partecipano alcuni dei suoi maggiori finanziatori e il comitato presidenziale per l’insediamento

