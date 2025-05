Colloquio Trump-Netanyahu, ‘stretta collaborazione’

agenzia

Premier lo ringrazia per l'assistenza in liberazione del soldato

TEL AVIV, 12 MAG – “Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha incontrato oggi l’inviato speciale per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, insieme all’ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee. Successivamente, Netanyahu ha parlato al telefono con Donald Trump. Lo ha ringraziato per l’assistenza nella liberazione del soldato dell’Idf Idan Alexander. Il presidente americano, da parte sua, ha ribadito il suo impegno nei confronti di Israele e il desiderio di continuare una stretta collaborazione con il primo ministro”. Lo riferisce una nota dell’Ufficio di Netanyahu.

