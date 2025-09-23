Colombia: 25 persone intrappolate nel crollo di una miniera

agenzia

Bogotà, 23 set. (Adnkronos/Afp) – I soccorritori colombiani stanno cercando di raggiungere 25 lavoratori rimasti intrappolati a 80 metri sottoterra in seguito al crollo di una miniera d’oro nel nord-ovest della Colombia, avvenuto ieri sera. Lo hanno riferito le autorità locali. “Sono già stati presi contatti con i minatori, che hanno dichiarato di essere sani e salvi”, ha dichiarato all’Afp il governatore del dipartimento di Antioquia.

