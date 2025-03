Colombia: Eln, ‘pronti a guerra totale contro l’esercito’

agenzia

Determinati a respingere controffensiva governativa nel nord-est

CATATUMBO, 09 MAR – I comandanti del gruppo di guerriglia colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) nella regione di Catatumbo, sono determinati a respingere la controffensiva governativa nel nord-est del Paese, avvertendo che anni di “pace totale” rischiano di trasformarsi in una “guerra totale”. In una rara intervista, condotta in una località segreta di montagna vicino al confine con il Venezuela, due alti comandanti della guerriglia hanno affermato all’agenzia di stampa Afp che non avrebbero esitato a combattere i 10.000 soldati dell’esercito regolare colombiano distaccati nella zona.

