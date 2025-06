Colombia, Montealegre è il nuovo ministro della Giustizia

agenzia

Sostituisce Ángela María Buitrago, che si era dimessa ad aprile

BOGOTÀ, 05 GIU – Il 67enne ex procuratore, ex magistrato ed ex presidente della Corte Costituzionale, Luis Eduardo Montealegre Lynett, è il nuovo ministro della Giustizia della Colombia, designato da Gustavo Petro due giorni dopo una riunione in cui il nuovo guardasigilli aveva offerto la sua consulenza legale per decretare il referendum sulla riforma del lavoro voluta dal presidente ma negata dal Parlamento. Lo rende noto il sito del quotidiano colombiano El Tiempo. Montealegre sostituisce Ángela María Buitrago, che lo scorso aprile aveva inviato le sue dimissioni irrevocabili a Petro denunciando le pressioni del ministro dell”Interno, Armando Benedetti, e del direttore amministrativo della Presidenza, Angie Rodríguez, per nominare persone in posizioni dirigenziali. Avvocato specialista in diritto penale, nel 2000 fu eletto magistrato della Corte Costituzionale e, dal 2012 al 2016, procuratore generale della Colombia, quando si occupò dello scandalo dell’hacker Andrés Sepúlveda, accusato di intercettazioni illegali per favorire il candidato di destra, Óscar Iván Zuluaga, alle presidenziali del 2014.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA