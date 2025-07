Colombia, salvi i 18 minatori intrappolati in una cava

agenzia

Rimasti bloccati per un crollo, recuperati da una task-force

BOGOTÀ, 18 LUG – Sono stati tratti tutti in salvo i 18 minatori rimasti intrappolati da mercoledì pomeriggio nella miniera El Miñón, nel nord-est della Colombia. I lavoratori sono riemersi in piccoli gruppi, tra gli applausi di familiari e colleghi radunati intorno all’area dell’intervento. Le operazioni di soccorso sono state condotte da una task force composta da autorità locali, squadre di emergenza e membri della stessa comunità mineraria. Tutti i minatori sono in buone condizioni di salute, ha confermato a BluRadio il sindaco di Remedios, Albeiro Arenas. Decisivi per la sopravvivenza sono stati il mantenimento del flusso d’aria all’interno del tunnel e l’uso dei dispositivi di ventilazione che hanno continuato a funzionare nonostante il crollo. La regione è una delle zone a più alta attività estrattiva della Colombia – legale e illegale – dove frequentemente si registrano incidenti a causa dell’alto rischio dell’attività mineraria, in maggioranza artigianale e sotterraneo.

