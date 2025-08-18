Sfoglia il giornale

Colpito con il taser a Genova, indagati due Carabinieri

Atto dovuto per consentire di partecipare a operazioni tecniche

Di Redazione |

GENOVA, 18 AGO – Sono indagati i due carabinieri che ieri nel tardo pomeriggio hanno usato il taser contro un uomo di 41 enni per bloccarlo in una frazione di Sant’Olcese, sulle alture di Genova. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire ai due militari di partecipare agli accertamenti tecnici con propri consulenti.

