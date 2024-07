Colpito da benna di un mezzo meccanico, 52enne muore in Sardegna

agenzia

Incidente sul lavoro nelle campagne di Loceri in Ogliastra

LOCERI, 22 LUG – Ennesima morte sul lavoro in Italia, stavolta in Sardegna. A perdere la vita è stato un 52enne di Loceri, in Ogliastra, che – secondo quanto appreso – sarebbe stato colpito da una benna di un mezzo meccanico mentre lavorava in campagna, nel territorio a cavallo tra il comune di Ilbono e Loceri. Ancora frammentarie le notizie sull’accaduto, avvenuto attorno alle 18.30 in località Tarè verso la statale 125. Gli investigatori non hanno ancora reso note le generalità dell’uomo. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri, oltre al magistrato di turno e i tecnici dello Spresal.

