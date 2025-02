Colpito dal braccio di una betoniera, muore operaio in Abruzzo

agenzia

Lavori all'interno di un villaggio turistico a Torino di Sangro

CHIETI, 18 FEB – Un operaio di 46 anni di Roccaspinalveti è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Torino di Sangro, all’interno di un villaggio turistico. L’uomo è stato colpito alla testa dal braccio di una betoniera che si è sganciato, mentre era in corso una gettata di cemento per realizzare un cordolo. Sul posto sono intervenuti sono intervenuti il 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco, ma nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato niente da fare.

