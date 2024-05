Comandante forze Ucraina, situazione è ‘peggiorata’

agenzia

Syrsky, 'la Russia ha ottenuto successi tattici' in vari settori

ROMA, 28 APR – La situazione in Ucraina è ‘peggiorata’: lo afferma il comandante in capo delle forze armate di Kiev Oleksandr Syrsky, affermando che l’esercito russo ha ottenuto dei “successi tattici”. “La situazione al fronte è peggiorata”, ha detto Oleksandr Syrsky in un post su Facebook, aggiungendo che la Russia “sta attaccando lungo tutta la linea del fronte” e ha ottenuto “successi tattici in alcuni settori”.

