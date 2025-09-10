Comandante supremo Nato, ‘abbiamo reagito con rapidità’

agenzia

In azione caccia polacchi, olandesi,patriot tedeschi, jet Italia

BRUXELLES, 10 SET – “La Nato ha risposto con decisione e rapidità alla situazione, dimostrando le nostre capacità e determinazione a difendere il territorio alleato”. Lo afferma il comandante supremo (Saceur), il generale Usa Alexus Grynkewich. “E’ la prima volta che velivoli della Nato hanno ingaggiato minacce potenziali all’interno del nostro spazio aereo”, ha aggiunto precisando che non solo i caccia polacchi e olandesi sono entrati in azione. “I Patriot tedeschi in Polonia sono stati messi in “allerta massima” e aerei italiani da ricognizione (AWACS) e cisterna si sono alzati in volo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA