Come scegliere un avvocato per la Legge 3 2012 sul sovraindebitamento aggiornata

– Milano, 17 gennaio 2025. La legge 3/2012 sul sovraindebitamento è stata pensata per offrire un aiuto concreto a persone e famiglie che si trovano in una grave situazione economica. Questa legge interviene quando non si riesce più a pagare i debiti e si rischia di perdere beni fondamentali come la casa o altre proprietà.

In questo articolo di Studio Monardo, gli avvocati specializzati in procedure da sovraindebitamento e in legge 3/2012 oggi confluita nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza, spiegheremo come scegliere l’avvocato più adatto per affrontare questo tipo di problemi.

Ti guideremo con domande e risposte semplici, per aiutarti a capire meglio le modifiche e il funzionamento della Legge 3/2012 e per offrirti consigli pratici su come agire in modo consapevole. Inoltre, faremo chiarezza sui costi, sui tempi e sulle fasi principali della procedura, con riferimenti precisi alle normative in vigore e alle leggi applicabili. Questo ti permetterà di avere un quadro completo e di prendere decisioni informate per risolvere la tua situazione economica.

La Legge 3/2012 permette a chi ha troppi debiti e non riesce a pagarli di accedere a tre tipi di procedure, ognuna con caratteristiche specifiche per adattarsi alle diverse situazioni di difficoltà economica:

Le procedure si dividono in tre fasi principali:

Questa è la prima cosa da fare. Bisogna nominare un OCC, che è un professionista o un organismo autorizzato a seguire il caso. Ci sono due modi per farlo:

I tempi variano da una settimana a un mese, a seconda del Tribunale o dell’organismo scelto e i costi di avvio possono variare in base ai Regolamenti dei singoli OCC.

L’OCC, insieme al debitore e al suo avvocato, raccoglie i documenti necessari e prepara una relazione dettagliata. Questa fase può durare dai 2 ai 7 mesi, a seconda della complessità del caso e della velocità con cui si forniscono i documenti.

Una volta pronti i documenti, si presenta il piano o la domanda al Tribunale. Il giudice fissa un’udienza entro 60 giorni. Durante questo periodo, il giudice può sospendere le azioni esecutive o cautelari, come i pignoramenti.

Se il piano viene approvato, il debitore deve rispettare il programma per estinguere i debiti.

I costi principali riguardano diversi aspetti fondamentali che devono essere presi in considerazione con attenzione per evitare sorprese:

Inoltre, occorre tenere presente che possono esserci altre spese legate a bolli, contributi unificati e l’eventuale necessità di consulenze aggiuntive per la gestione di particolari aspetti del patrimonio o del debito. La trasparenza nei costi è fondamentale per garantire che il debitore possa affrontare la procedura con serenità e consapevolezza.

Ecco alcuni consigli dettagliati per scegliere bene:

Le procedure della Legge 3/2012 possono rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per chi si trova in gravi difficoltà economiche, soprattutto quando si rischia di perdere la propria abitazione a causa di un pignoramento. Un esempio concreto dimostra quanto queste procedure possano fare la differenza: un debitore è riuscito a ridurre il proprio mutuo, pagando solo il 37% dell’importo originariamente dovuto, distribuito in comode rate su 7 anni. Grazie a questo piano, il debitore ha evitato la perdita della casa e ha ritrovato una stabilità economica.

Con l’assistenza di un avvocato esperto, non solo è possibile bloccare azioni esecutive come pignoramenti o aste giudiziarie, ma si può anche elaborare una strategia personalizzata per affrontare i debiti. Un professionista qualificato sa individuare la soluzione più adatta al tuo caso specifico, proteggendo i beni essenziali e garantendo il rispetto delle normative. Affrontare queste situazioni con il supporto giusto ti permette di ripartire senza debiti e con una nuova consapevolezza economica, evitando ulteriori complicazioni future.

Affrontare una situazione di sovraindebitamento è difficile, ma con l’aiuto di un avvocato esperto come l’Avvocato Monardo, le possibilità di risolvere i problemi aumentano notevolmente. L’Avvocato Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, offrendo competenze altamente specializzate per affrontare anche i casi più complessi.

In qualità di gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avvocato Monardo assicura un’assistenza qualificata e conforme alle normative vigenti. Inoltre, è fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), il che garantisce una gestione accurata e trasparente di ogni pratica.