Comitato, ‘nessun inizio attività per il ponte sullo Stetto’

'Possibile il respingimento del progetto'

ROMA, 29 MAR – “Apprendiamo dell’avvio della conferenza dei servizi che verrà insediata il 16 aprile, appena due giorni dopo del termine assegnato per la presentazione delle osservazioni al progetto da parte di tutti gli interessati. E, secondo il ministro Salvini, ‘si tratta del primo passo operativo che segna l’inizio delle attività per la messa a punto dei cantieri entro l’anno’. Consigliamo di correggere il tiro: la convocazione della conferenza dei servizi non segna alcun inizio di attività per la messa a punto dei cantieri. Al contrario inizia l’attività di valutazione, discussione, integrazione ed eventuale, possibile, respingimento del progetto”. Lo scrive il comitato cittadino di Messina, ‘Invece del ponte’ dopo l’annuncio del Mit. “Le istituzioni che rappresentano i territori convocate nella Conferenza non sono passacarte al servizio di un possibile ‘regalo ai privati’ (parola di Anac). Sono enti che hanno il potere e il dovere di esprimersi con totale libertà di valutazione e giudizio su una proposta di progetto vecchio, sbagliato, dannoso, non qualificabile né approvabile come ‘definitivo’. Il ministero non imponga che il mondo vada alla rovescia: i progetti devono essere a servizio di cittadini e territori a servizio del progetto, non i cittadini e i territori a servizio di un progetto imposto dall’alto per strani (e sbagliati) disegni elettorali”. Di questo e altro Invece del ponte parlerà in una conferenza stampa convocata per il prossimo giovedì 4 aprile alle 11,00 al Salone delle Bandiere del Municipio di Messina.

