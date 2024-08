Comitato Ue, in Europa non c’è emergenza sanitaria su Mpox

agenzia

BRUXELLES, 20 AGO – Il Comitato per la sicurezza sanitaria Ue nella riunione di ieri “ha concordato che la situazione su Mpox non deve essere essere considerata una emergenza per la sicurezza sanitaria in Europa”. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Stefan De Keersmaecker, nel corso di un incontro con la stampa. L’Health Security Committee ha comunque concordato un “approccio strettamente coordinato” sul virus del vaiolo delle scimmie. “Dal Covid abbiamo imparato di dover essere preparati – ha ricordato -. Hera ha concluso contratti per acquisti congiunti di 2 milioni di dosi di vaccini Mpox e trattamenti per 100mila dosi”.

