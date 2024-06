agenzia

Roma, 12 giu. Il commercio rappresenta uno “strumento essenziale per obiettivi come la sostenibilità ambientale. Palestra per l’integrazione, come testimonia la presenza, significativa, di aziende guidate da immigrati da altri Paesi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea di Confcommercio.

