Commissione d’inchiesta sui ‘crimini del Covid’ in Alto Adige

agenzia

L'ex assessore alla Salute Widmann è uno dei 9 firmatari

BOZEN, 10 APR – Nel gennaio 2024, il tentativo di istituire una commissione d’inchiesta sul Covid in Alto Adige è fallito perché solo sette consiglieri provinciali avevano firmato la mozione della lista Jwa. Ora, nell’aprile 2025, è stato ottenuto il sostegno necessario di nove consiglieri, compresa la firma dell’ex assessore alla Salute Thomas Widmann, all’epoca ancora come rappresentante della Svp. “Si apre la strada a un’indagine completa sui crimini legati al coronavirus”, annuncia Jürgen Wirth Anderlan. I lavori dovrebbero iniziare in autunno. L’ex comandante dei Schützen, durante la pandemia è stato uno dei promotori delle proteste no vax e no mascherina in Alto Adige. La commissione si concentrerà sui seguenti settori, informa il suo promotore: politica e forze dell’ordine, società, servizio sanitario e salute e, infine, economia. La commissione – prosegue Wirth Anderlan – ha il compito di condurre un’indagine sulla pandemia dal 2020 l 2023. Ciò include “l’identificazione e la valutazione delle misure e l’elaborazione di bilanci e raccomandazioni per crisi future”. Secondo Wirth Anderlan, le misure emanate o adottate dalla Giunta provinciale, dal Consiglio provinciale, dai Comuni e da altri organi politici, amministrativi, esecutivi e giudiziari per contrastare il virus SARS-CoV-2 e la pandemia e i suoi effetti hanno avuto una vasta gamma di conseguenze sulla società, sulle istituzioni, sui cittadini e sull’economia dell’Alto Adige. Oltre a Wirth Anderlan e Widmann, la mozione è stata firmata dai rappresentanti di Süd-Tiroler Freiheit, Noi Cittadini, Vita e Freie Fraktion.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA