Commissione Onu accusa Israele di crimini contro l’umanità

agenzia

Accusati anche gruppi armati palestinesi

GINEVRA, 12 GIU – Investigatori indipendenti delle Nazioni Unite hanno accusato Israele e diversi gruppi armati palestinesi di aver commesso “crimini di guerra” dallo scoppio del conflitto a Gaza il 7 ottobre. Gli esperti della Commissione d’inchiesta creata dal Consiglio Onu Diritti Umani ritengono che nel quadro dell’offensiva israeliana a Gaza sono stati commessi crimini contro l’umanità, in particolare “di sterminio, persecuzione di genere contro uomini e ragazzi palestinesi, omicidio, trasferimento forzato, tortura e trattamenti inumani e crudeli”. “È imperativo che tutti coloro che hanno commesso crimini siano chiamati a risponderne”, ha dichiarato Navi Pillay, che presiede la Commissione d’inchiesta. La commissione è stata istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2021 per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani in Israele e nei territori palestinesi.

