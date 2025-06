Commissione Ue, ok a deroghe Patto su difesa per 15 Paesi

agenzia

Germania lo riceverà una volta presentato il Piano di bilancio

BRUXELLES, 04 GIU – La Commissione Ue raccomanda al Consiglio Ue l’attivazione delle clausole nazionali di salvaguardia per 15 dei 16 Paesi che hanno presentato richiesta per aumentare le spese per la difesa in deroga ai vincoli del Patto di stabilità, nell’ambito del pacchetto ReArm-Readiness. Si tratta di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Anche la Germania ha presentato richiesta, ma secondo le attese presenterà il piano nazionale di bilancio a medio termine entro fine luglio e a quel punto potrà arrivare la raccomandazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA