Como: Fabregas nominato ufficialmente allenatore capo

Era tecnico ad interim, contratto di quattro anni

MILANO, 19 LUG – “Il Como 1907 è lieto di confermare che Cesc Fàbregas diventerà capo allenatore della squadra maschile con un contratto quadriennale. La nomina arriva dopo il successo della scorsa stagione come allenatore ad interim e assistente, culminata con la promozione in Serie A”: lo annuncia la società lariana in una nota. Fabregas, che di fatto ha già guidato la squadra, ora ha anche la nomina ufficiale. “Sono molto felice di iniziare questa stagione come capo allenatore e ringrazio il gruppo proprietario per avermi affidato questo incarico. Condivido le ambizioni del gruppo – le parole di Fàbregas – e credo che questo sia solo l’inizio del cammino di questo club. Sarà una stagione difficile e importante, ma io e il resto dello staff tecnico siamo pronti e ci crediamo tutti”. “L’impatto delle sue conoscenze, della sua esperienza e della sua passione – afferma Mirwan Suwarso, rappresentante della proprietà – è già stato evidente nel successo della scorsa stagione e nell’evoluzione del nostro stile di gioco. Crediamo che questo sia solo l’inizio e siamo ansiosi di continuare a lavorare con Cesc in questa stagione e per molti anni a venire”.

