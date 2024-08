Como, ingaggiato il difensore tedesco Kempf

agenzia

Proviene dall'Hertha Berlino, contratto triennale

COMO, 28 AGO – Il Como ha ufficializzato l’ingaggio del difensore tedesco Marc Oliver Kempf, 29 anni, proveniente dall’Hertha Berlino, che ha firmato un contratto triennale. Cresciuto nell’Eintracht Francoforte, ha all’attivo oltre 150 presenze in Bundesliga anche con Friburgo e Stoccarda. Lo scorso anno ha fatto 25 presenze con quattro gol segnati. “Marc è un difensore strutturato ed esperto, che vanta tante presenze in Bundesliga e con una buona propensione offensiva – ha commentato l’allenatore del Como Cesc Fabregas – Sicuramente sarà una pedina di grande aiuto per il nostro reparto”. Difensore centrale, Kempf va a rafforzare un reparto che al momento non ha ancora potuto contare su Rafael Varane, infortunatosi durante la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria.

