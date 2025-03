Como: manca Paz contro l’Empoli, Fabregas punta su Cutrone

agenzia

Sabato la partita coi toscani, obiettivo congelare la salvezza

COMO, 27 MAR – Prima chiamata decisiva per il Como di Cesc Fabregas per congelare in maniera praticamente definitiva il discorso salvezza. Nell’anticipo della 30/a giornata, al Sinigaglia arriva l’Empoli: dopo il pari contro il Venezia e la sconfitta in rimonta a San Siro di fronte al Milan, i lariani sfidano i toscani terzultimi per aumentare a dieci i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Peserà, però, nell’undici iniziale di Fabregas, l’assenza per squalifica di Nico Paz: il tecnico spagnolo potrebbe quindi tornare a schierarsi con il 4-2-3-1, con uno tra Maxence Caqueret o Lucas Da Cunha ad agire da trequartista alle spalle di Patrick Cutrone, in vantaggio per una maglia da titolare su Tasos Douvikas. Oltre a Paz, assente per squalifica anche Dele Alli, stagione invece finita per Alberto Dossena, operato in settimana per la lesione del legamento crociato anteriore destro.

