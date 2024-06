Como: Salvini, ‘soddisfazione per primo intervento guardia costiera sul Lago’

agenzia

Milano, 22 giu. Soddisfazione è stata espressa dal vicepremier e ministro Matteo Salvini per l’intervento del presidio della guardia costiera sul Lago di Como. I militari che dal 15 giugno scorso hanno un presidio fisso a Menaggio, sono intervenuti a favore di due diportisti in difficoltà per il lago mosso.

In una nota, il Mit ricorda che da quest’anno l’operazione Mari e Laghi sicuri, si amplia al territorio comasco; il presidio, inaugurato di recente dal vicepremier e ministro Salvini, e fortemente voluto dal territorio, è ospitato nei locali dell’Autorità di bacino del Lario e del Laghi minori. Il nuovo presidio lacustre si aggiunge a quelli già presenti sul lago Maggiore e sul lago di Garda.