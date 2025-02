Compagnia San Paolo, 5 milioni per Cavallerizza e Butterfly Area

agenzia

Sostegno all'Università di Torino punta a progetti strategici

TORINO, 07 FEB – La Compagnia di San Paolo stanzia 5 milioni di euro a favore dell’Università di Torino, per il periodo gennaio 2025-giugno 2026, per i progetti del Research Node alla Cavallerizza e della Butterfly Area, l’hub scientifico e tecnologico della Città della Scienza e dell’Ambiente di Grugliasco. È la nuova modalità di sostegno al sistema universitario scelto dalla fondazione bancaria, che passa dalle convenzioni con gli atenei ad accordi strategici su progetti ad hoc, con una programmazione a lungo termine. “Uno dei temi centrali per il territorio – spiega il presidente della Compagnia, Marco Gilli – è renderlo più attrattivo per studenti di talento, ricercatori, investimenti strategici, e in questo gli atenei sono cruciali. Oggi la ricerca sta diventando sempre più trasversale e interdisciplinare e richiede sempre di più di avere masse critiche di persone e infrastrutture e risorse finanziarie adeguate. Bisogna poi guardare al tema dell’internazionalizzazione e promuovere la condivisione della conoscenza con la società civile”. “La grande filantropia internazionale funziona in questo modo”, aggiunge il segretario generale Alberto Anfossi, precisando che, oltre a questi accordi, l’ateneo e la Compagnia “continueranno a collaborare su progetti di reciproco interesse, ad esempio il polo universitario detenuti”. Quanto alla scelta di questi primi due progetti, il rettore Stefano Geuna rileva che, “pur essendo distinti, sono un unico progetto culturale, perché rappresentano una modalità nuova di rapporto con istituzioni pubbliche e private, imprese, terzo settore, per la condivisione della conoscenza, per fare massa critica e per creare progresso, mettendo i giovani al centro”.

