Compagnia saudita riprende voli verso Iran dopo 10 anni

agenzia

TEHERAN, 18 MAG – Il primo volo diretto dopo un decennio dall’Arabia Saudita a Teheran è stato effettuato oggi dalla compagnia aerea saudita Flynas. L’aereo è atterrato a Teheran ieri sera per trasportare i pellegrini dell’Hajj dall’aeroporto Imam Khomeini della capitale all’Arabia Saudita. I voli fanno parte dell’accordo tra Teheran e Riyadh per il trasferimento dei pellegrini iraniani da Teheran e Mashhad in Arabia Saudita, durante i rituali dell’Hajj del 2025, secondo quanto riportato dalla TV di Stato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA