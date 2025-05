Comunali: alle 23 vota il 43,85%, affluenza giù di 6 punti

agenzia

Frena Genova, crolla Taranto. Matera sopra il 50% ma perde il 3%

ROMA, 25 MAG – La terza e ultima rilevazione, per oggi, dell’affluenza su scala nazionale delle amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), registra – alle 23 – un’affluenza del 43,85% degli aventi diritto. Anche in questo caso si registra un calo della partecipazione al voto confrontando il risultato con il 49,52% dell’ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. Brusca frenata (-5) a Genova che registra il 39,15% (furono il 44,17% l’ultima volta, ma si votò solo di domenica). Crolla Taranto segnando quasi 8 punti in meno con il 44,49% rispetto al precedente 52,28%. Sopra al 50% Matera ma sempre con il segno meno: 50,17% contro il 53,41% Ravenna (37,92%) lascia sul terreno 3 punti e mezzo sull’ultimo 41,40%

