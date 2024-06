agenzia

Roma, 24 giu. “Congratulazioni e buon lavoro a tutti i sindaci che da oggi iniziano il loro lavoro per le comunità. Un in bocca al lupo in particolare ai sindaci dei capoluoghi che abbiamo sostenuto: Funaro a Firenze, Ferdinandi a Perugia, Virgilio a Cremona, Cittadin a Rovigo e Leccese a Bari”. Lo scrive Azione su twitter.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA